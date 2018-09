Internet des Objets : Spie signe un partenariat avec l’IoT Valley

Spie France, via ses deux filiales ICS et Industrie & Tertiaire, a signé un accord de partenariat avec l’IoT Valley, l’écosystème européen de start-up dédié à l’Internet des Objets et installé à Labège dans la banlieue toulousaine. Depuis 2009, elle regroupe une quarantaine d’entreprise dont Sigfox, opérateur déjà partenaire de Spie ICS, et compte plus de vingt partenaires dont la SNCF, AG2R, le Sicoval, ViaSanté, Microsoft ou encore Daher.

Ce nouveau partenariat stratégique entre Spie et l’IoT Valley signé en juin 2018 a pour ambition de partager une vision, des solutions, des savoir-faire et expériences autour des objets connectés. Il permet à l’entreprise de proposer à ses clients des solutions nouvelles pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs finaux (clients, collaborateurs, usagers, etc. ). Désormais, les deux filiales auront accès au Connected camp, accélérateur de start-up spécialisé dans l’IoT qui accompagne les projets jusqu’à leur phase d’industrialisation. Elles seront également impliquées en tant que partenaires lors des événements organisés régulièrement par l’IoT Valley.