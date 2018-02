IntuiLab lève 3 millions d’euros pour doper sa croissance internationale

IntuiLab, créateur toulousain d’applications tactiles pour tout écran, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros. Son investisseur historique, M Capital Partners, abonde pour 1 million d’euros alors que le nouveau fonds de l’Irdi, Aelis, participe à hauteur de 1,5 million d’euros. Le solde provient de plusieurs business angels, dont Jacques Soumeillan, fondateur de Cameleon Software ( ex Access Commerce) cédé à Pros Inc en 2014, et qui prend la présidence d’IntuiLab. Une poussée en flèche pour l’éditeur de la solution IntuiFace, qui permet de créer et déployer des expériences interactives sur tout support digital, de la tablette au mur d’images, sans programmation. Les applications sont multiples, dans les musées, salons, lieux de présentation clients, galeries marchandes ou agences de voyage.

Un marketing plus proactif

« Aujourd’hui, IntuiFace est accessible sur le site d’IntuiLab, où il peut être téléchargé et souscrit par abonnement. Les clients viennent donc à nous, que ce soit de grands comptes tels Microsoft, Accenture, IBM, BMW, Ikea ou des agences de développement de sites web. Mais pour accélérer, il faut déployer des forces commerciales pour s’occuper de nos clients les plus importants », explique Jacques Soumeillan. Les fonds vont donc servir à muscler les équipes commerciales, ce qui se traduit par un doublement des effectifs en 2018, de vingt à quarante collaborateurs au total. Dans trois années, IntuiLab projette d’employer jusqu’à quatre-vingt salariés.

Croissance toute, en Europe et aux Etats-Unis

L’éditeur compte 1800 clients dans quatre-vingt pays et réalise 90% de son chiffre d’affaires 2017 de 2 millions d’euros à l’étranger. L’Europe, couverte depuis Toulouse, et l’Amérique du Nord sont identifiés comme des marchés phares. Avec déjà une représentation à Boston, Intuilab ouvre un bureau à Chicago qui devrait compter d’ici fin 2018 près de huit personnes. A sa tête, est nommé Kurt Haller, ancien collaborateur de Jacques Soumeillan dans sa précédente entreprise, en charge du marché nord-américain. IntuiLab vise d’ici trois ans une multiplication par cinq de son chiffre d’affaires consolidé à 10 millions d’euros.

Isabelle Meijers

Sur les photos : en haut : Jacques Soumeillan, ancien fondateur d’Access Commerce, devient président d’IntuiLab. Photo H.R. - ToulÉco. En bas, Jacques Soumeillan et Vincent Encontre, directeur général d’IntuiLab. Photo DR.