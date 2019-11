Ipside enregistre une croissance de 10% et ouvre des agences à Lille et Poitiers

L’entreprise Ipside, qui se présente comme un « acteur de référence dans le conseil en propriété intellectuelle et l’accompagnement à l’innovation », annonce une croissance de 10% sur le premier semestre 2019 avec un chiffre d’affaires de 18,5 millions d’euros.

La société dirigée par le Toulousain Christophe Cornuejols est spécialiste dans le domaine de la propriété intellectuelle en France, particulièrement sur le dépôt de brevets et marques à l’étranger. Ce qui lui permet d’adresser les secteurs de l’aéronautique, des télécoms, des logiciels, des biotechnologies, des noms de domaine et d’internet.

Ipside annonce l’ouverture de bureaux à Lille et à Poitiers en décembre prochain. L’équipe de quatre-vingt personnes est déjà répartie dans dix agences en France et quatre sites aux Etats-Unis et en Chine.