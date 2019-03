Irrijardin fête ses trente ans et confirme sa transformation digitale

Lors de sa convention annuelle qui se tenait à Bruxelles récemment, la société haut-garonnaise Irrijardin a exposé ses orientations stratégiques et annoncé le lancement de nouveaux produits, ainsi que des projets pour accélérer sa transformation digitale. Alors que le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 89 millions d’euros en 2018 (+11,4%), Irrijardin qui fête ses trente ans annonce l’ouverture prochaine de huit nouveaux magasins. Ceux-ci rejoindront le réseau des quatre-vingt-cinq franchisés. Et s’est fixé comme objectif un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.

Enfin, la base logistique au siège près de Toulouse, va s’agrandir puisqu’elle va passer de 3500 m² à 7500 m². Simultanément, le centre de formation « spa » doublera quant à lui sa surface. Pour accélérer sa digitalisation, Irrijardin a nommé Nicolas de Taeye à la tête de la direction de la Transformation digitale et des systèmes d’informations du groupe. Un projet de piscine intelligente pourrait voir le jour prochainement afin de faciliter le quotidien des propriétaires de piscines en leur proposant des objets connectés à forte valeur ajoutée (analyse et traitement automatique de l’eau, optimisation de la consommation d’électricité et de produits chimiques).

Enfin, l’enseigne se développe à l’international et ouvrira à la mi-mars son site web espagnol avec pour

objectif un chiffre d’affaires de 300.000 euros pour l’année de lancement. Selon les performances réalisées et le potentiel détecté via ce site internet espagnol, le groupe Irrijardin envisage à plus long terme des implantations de magasins en Espagne.