Jacques Soumeillan : « L’Asie du sud-est, nouvel eldorado pour Intuiface »

Jacques Soumeillan, pourquoi s’implanter en Asie et plus spécifiquement à Taïwan ?

Nous avons choisi Taïwan parce que nous avons recruté un talent qui était basé là bas. Et si nous avons décidé de nous implanter en Asie, c’est parce que ce marché pèse autant que le secteur nord-américain dans le domaine de l’affichage digital. C’est un marché extrêmement important mais qui est, pour nous Européens, un peu plus difficile à pénétrer et son intégration suppose d’être sur place. Intuiface qui a réalisé 2,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 dont la moitié en Amérique du Nord, a réalisé une levée de fonds de 3 millions d’euros en début d’année, spécifiquement pour cette opération.

Quels sont vos objectifs en ouvrant ce nouveau bureau ?

Ce sont des objectifs à moyen terme, nous voulons accroître notre pénétration. Aujourd’hui nous avons à peu près cinquante clients en Asie sur les 1500 dans le monde. D’autre part, c’est aussi un moyen pour nous d’être proche de nombreux fabricants ainsi que des matières premières très présentes dans cette région. Être sur place va également nous permettre de nouer davantage de relations avec des acteurs tels que LG ou Acer.

Quels effectif seront mobilisés pour ce bureau ?

Pour l‘instant nous allons démarrer avec Raphael Languebien qui sera à la tête du bureau en Asie et nous aviserons au fur et à mesure du développement, comme ce que nous avons pu faire aux Etats-Unis.

Propos recueillis par Inès Osik.

Sur la photo : Jacques Soumeillan, président d’Intuiface. Crédits : DR