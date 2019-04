Jean-Luc Moudenc : « Nous devons mobiliser les Toulousains sur la nature en ville »

Jean-Luc Moudenc, pourquoi organiser ce forum Toulouse + Vert ?

L’idée, c’est de réintroduire du végétal en ville de manière beaucoup plus forte dans les années à venir. Il y a l’action de la collectivité, mais elle seule ne peut pas suffire, et il faut donc que chacun s’engage. C’est pour cela que ce forum est ouvert très largement. Il va associer un grand nombre de publics : associations, entreprises, particuliers, élus, promoteurs, architectes, etc. L’idée est de sortir de ces trois journées d’échanges avec un guide des bonnes pratiques pour plus de nature en ville, et que au final, nous définissions les contours d’un effort pour rendre Toulouse plus verte.

Cette manifestation est organisée avec le soutien de WWF. Quel est son rôle ?

Notre partenariat avec WWF dure déjà plusieurs années. La fondation nous a accompagné sur la finalisation du plan climat à l’échelle de la métropole. Elle nous a aussi conseillé sur la transformation du site Guillaumet à Jolimont. Durant ces trois jours de forum, WWF nous accompagne sur la mobilisation de la société civile. Car pour réussir à faire bouger les lignes, on ne peut pas rester qu’avec des experts et des sachants. Il faut une mobilisation de la société civile qui soit la plus large possible et sur ce point, leur savoir-faire est précieux.

Qu’attendez-vous de ce forum ?

J’en attend une mobilisation générale. Nous avons des Toulousains qui sont déjà convaincus et qui ont déjà mis en œuvre des bonnes pratiques. Ils pourront servir d’exemples à d’autres habitants qui sont plus indécis et à qui nous devons donner de l’information pour susciter les prises de conscience. Dans une ville comme Toulouse, cette réintroduction de la nature représente un véritable enjeu de société.

Propos recueillis par M.V.

Sur la photo : Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse métropole, attend du forum Toulouse+verte une prise de conscience écologique des Toulousains. Crédits : DR