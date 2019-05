Le maire de Toulouse et président de Toulouse métropole Jean-Luc Moudenc a prévu ce vendredi 24

mai une tournée auprès des acteurs économiques.

Ainsi, l’édile débutera la journée par une visite du centre Pierre Potier et de l’Itav, au sein de l’Oncopole. Puis il assistera à l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse 31. L’après midi sera consacrée à des rencontres au Quai des savoirs avec des acteurs de la filière économie numérique et robotique. Enfin, une halte est prévue avec les représentants du cluster numérique Digital 113. La journée s’achèvera au cluster Robotics Place auprès de ses représentants.

Au cours de ses rendez-vous, Jean-Luc Moudenc sera accompagné par plusieurs élus : Dominique Faure vice–présidente de Toulouse Métropole en charge du développement économique et de l’aménagement des zones d’activités économiques ; Annette Laigneau, adjointe au maire et vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l’urbanisme et des projets urbains ; Bertrand Serp adjoint au maire et vice-président en charge de l’économie numérique et de la robotique.