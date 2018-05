Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc demande la démssion de son conseiller municipal

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a demandé à son conseiller municipal délégué, Aviv Zonabend, de démissionner suite aux propos qu’il a tenus il y a quelques jours sur l’antenne de Galatz, une radio israëlienne. Au cours d’une interview, l’édile toulousain a affirmé qu’il y avait « trop d’Arabes à Toulouse ».

Pour sa défense, l’élu a plaidé la mauvaise traduction, ses propos ayant été relayés par le journal The Times of Israël, et le fait qu’il ne maitrisait pas parfaitement la langue. Après avoir eu connaissance de la traduction de l’interview de son conseiller municipal, Jean-Luc Moudenc a demandé à Aviv Zonabend de présenter sa démission sous les 24 heures. Si l’élu refuse de démissionner, le maire de Toulouse a annoncé qu’il lui retirerait l’ensemble de ses délégations.