Jean-Michel Diener, une histoire de valeurs

« L’envie de donner d’autres valeurs, d’autres critères » à son métier a exacerbé l’envie d’entreprendre de Jean-Michel Diener. C’est en 2006 que ce commercial de formation, qui évoluait dans un grand groupe spécialiste de l’hygiène, franchit le pas en créant Biomega Services.

« Notre ambition première a été de redonner du sens aux mots partenariat et qualité. Notre approche n’est pas purement économique. Sans être philanthropes, bien entendu, nous nous différencions en mettant l’accent sur notre capital humain, nos équipes, qui sont notre première force. Nous parlons rarement technique, nous sommes surtout là pour apporter la solution la plus efficiente », insiste le dirigeant. Une philosophie qui a aussi guidé la diversification de l’entreprise toulousaine.

Après s’être développée sur un marché de niche, la propreté en milieux sanitaires et médico-sociaux, la société s’est ouverte à la restauration collective en 2012. « Nous sommes partis de zéro pour développer cette activité qui représente aujourd’hui 5 millions d’euros de chiffre d’affaires », confie Jean- Michel Diener. Le groupe a ensuite décliné son savoir-faire avec un organisme de formation en 2013, et un cabinet de conseil l’année suivante.

Si Biomega Services est aujourd’hui présent dans toute la France via ses clients, le dirigeant insiste sur le fait que « rien n’est jamais acquis ». « L’humilité est une autre de nos valeurs phares », ajoute-t-il. Ce qui n’empêche pas le groupe toulousain de nourrir des ambitions : développer les activités de conseil et de formation notamment, mais aussi s’ouvrir par exemple aux laboratoires et aux groupes pharmaceutiques.

Photo DR