C’est finalement Eric Schulz, 54 ans, président de la branche Civil Aerospace chez Rolls Royce depuis janvier 2016 qui succède à John Leahy. Ce dernier, 67 ans, en charge du service commercial d’Airbus depuis 1994, a vendu 16.000 avions durant plus de trois décennies et partira à la retraite en 2018.

Longtemps pressenti pour succéder à John Leahy, Kiran Rao, vice-présidente d’Airbus en charge de la stratégie et du marketing, n’a finalement pas été retenue. Le poste d’Eric Schultz qui prendra ses fonctions en janvier 2018, sera directement rattaché à celui de Tom Enders. Le Français est passé par UTA, Air France, AOM, Air Liberté, British Airways, Goodrich puis EADS et enfin Rolls Royce. Il dispose selon Tom Enders le PDG d’Airbus « d’une vaste expérience internationale dans l’industrie aérospatiale, d’une profonde connaissance des opérations aériennes et des moteurs aéronautiques ».

Il possède aussi l’avantage de venir d’une entreprise, Rolls Royce, qui a vu sa direction récemment débarquée en raison d’une enquête pour corruption. La même situation que connait l’avionneur européen visé par trois enquêtes également pour corruption.