Joseph Carles, investi nouveau maire de Blagnac

Après la démission de Bernard Keller de son poste de maire, c’est son premier adjoint Joseph Carles qui lui a succédé. Membre du conseil municipal de Blagnac depuis 1995, Joseph Carles était premier adjoint, délégué aux finances et à la culture. Il est aussi conseiller communautaire de Toulouse Métropole, président de la commission des Finances.

Bernard Keller siégera toujours comme conseiller municipal de Blagnac et conserve son mandat de vice-président de Toulouse Métropole en charge de l’aéronautique, l’espace et les aéroports, ainsi que celui de conseiller régional d’Occitanie, président de la commission Industrie, grands groupes et services aux entreprises. A noter qu’à Blagnac, Monique Combes a été élue première adjointe au Maire.