Josette Augareils, capitaine d’un vin collectif

La Cave de Jurançon regroupe 300 vignerons-coopérateurs, 250 en AOC Jurançon pour le vin blanc blanc sec et doux, sur 750 hectares, et cinquante en AOC Béarn pour le rouge et le rosé, sur 150 hectares. La cave s’occupe du pressurage, de la vinification, du conditionnement et de la commercialisation. Elle ré- alise 20 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et affiche 270.000 visites par an.