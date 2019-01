La Cantine de Toulouse organise une journée d’échange avec des utilisateurs seniors et des experts métiers pour challenger un produit et ou un service, évaluer ses bénéfices et enrichir ses fonctionnalités. Face à vingt experts senior et dix experts métiers, huit candidats peuvent s’inscrire.

Les postulants peuvent s’enregistrer en ligne, puis ils pourront remplir un dossier de présentation. A l’issue de leur présentation, un rapport individuel avec résultats chiffrés et compilation des citations leur sera remis.

Le jeudi 31 janvier toute la journée à la Cantine de Toulouse. Rendez-vous sur : www.lelab-senioriales.com. Rubrique : « L’accompagnement » à « Je dépose mon projet ».