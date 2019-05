Alors que l’intelligence artificielle, au carrefour de plusieurs disciplines, révolutionne les solutions technologiques mais également les modèles économiques et sociaux, elle ouvre un formidable champ d’opportunités entrepreneuriales. Notamment dans le domaine de la santé.

Peut-on sauver des vies avec l’intelligence artificielle ? Est-il possible de fournir demain un outil prédictif pour aider les services de secours à mobiliser plus efficacement leurs moyens ? Autant de questions que les étudiants de l’Epitech et de Digital Campus devront répondre lors de cette journée organisée dans les locaux d’At Home à Toulouse. La journée sera ponctuée par un workshop sur l’exploration des données et une conférence sur la mise en place du modèle de l’Intelligence artificielle. Enfin un challenge permettra de déterminer la meilleure démonstration qui sera récompensée à l’issue de la journée.

Le mardi 28 mai dans les locaux d’At Home.