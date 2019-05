Toulouse Business School organise le mardi 21 mai de 9h30 à 16h dans ses locaux le Forum des femmes entrepreneures. Toutes les femmes entrepreneures ou porteuses d’un projet sont invitées à participer à ce grand Forum et/ou à concourir aux Be a boss Awards. « Créer sa boite : elles ont osé pourquoi pas vous ? »

La journée sera marquée par des rencontres et des échanges entre entrepreneures, experts et professionnels de l’accompagnement de start-up. L’entrée est gratuite pour les étudiantes, porteuses de projet, entrepreneuses et partenaires.

Le mardi 21 mai de 9h30 à 16h à TBS. Pour s’inscrire cliquez sur le lien