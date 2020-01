Le 20 janvier, le Conseil départemental de Haute-Garonne organise la journée du Savoir-être Numérique, en partenariat avec le moteur de recherche Qwant et le studio toulousain Freya Games. L’événement permettra notamment aux agents de mieux comprendre pourquoi Qwant vient remplacer Google sur leurs postes de travail, mais également de rencontrer les personnes et les équipes à l’origine de ces outils.

Plusieurs tables rondes se dérouleront sur les thèmes suivants : « Faut-il avoir peur des Fake news ? », « Éducation aux médias et à l’information : donner à chacun le pouvoir sur sa vie médiatique et numérique », « Lutte contre les contenus haineux :comprendre, réagir, et mettre en place des bonnes pratiques pour lutter contre les discours de haine en ligne. »

L’événement aura lieu au Pavillon République, à l’Hôtel du Département, à Toulouse. Informations et inscriptions sur le site des organisateurs