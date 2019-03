L’ Association des ingénieurs et scientifiques de France de Toulouse et l’IESF (Ingénieurs et scientifiques de France) Occitanie Toulouse organisent dans le cadre de la Journée nationale de l’ingénieur (JNI) une demi journée consacrée au thème « Ingénieurs et Scientifiques : artisans du futur ».

L’après-midi de 14h à 17h30 sera consacré plus spécifiquement aux lycéennes et lycéens, tandis qu’en début de soirée, de 17h à 20h, le grand public pourra visiter les entreprises de Francazal et assister à un débat « Répondre à un demain encore inconnu ».

6e journée nationale de l’ingénieur le 20 mars 2019 au Manoir du Prince route de Seysses à Portet-sur-Garonne