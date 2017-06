Robotics Place, le cluster de la robotique et des drones en Occitanie, organise la deuxième édition de Drones in Toulouse, le mercredi 20 septembre sur la base aérienne de Toulouse – Francazal. Cet événement professionnel réunissant les industriels et les chercheurs a pour objectif d’apporter à ses visiteurs professionnels la connaissance de l’existant et des évolutions en cours sur ce secteur. Il mêle ainsi les publics d’un salon commercial et d’une rencontre avec des scientifiques.

Lors de cette journée, Drones in Toulouse accueillera la compétition de vols outdoor de l’événement Imav 2017 qui regroupe plus de 300 chercheurs du monde entier autour du thème des drones. Les industriels constructeurs de drones et de charges utiles seront présents pour mettre en avant leurs dernières solutions et répondre aux besoins des 200 visiteurs professionnels issus de tous les secteurs d’activité (agriculture, BTP, armée, génie civil, industrie, médical, sécurité / sureté, logistique, transport, expertise, contrôle, audiovisuel, immobilier, etc.

Le mercredi 20 septembre sur la base aérienne de Toulouse Francazal, 135 Avenue du Comminges, à Cugnaux