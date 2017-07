Karine & Jeff, la marque revéloise qui fait recette

Née dans le Gers il y a dix-sept ans sous le nom Le Bonheur est dans le pot, la société créée par Karine Marie-Tardon et Jeff Marie n’a pas tourné longtemps autour. Après quelques années passées à Toulouse et un déménagement à Revel où elle a fait construire en 2011 une usine de 3500m2, l’entreprise spécialisée dans les plats cuisinés de céréales, légumes et légumineuses bio, conditionnés dans des conserves en verre, part maintenant à la conquête de nouveaux marchés.

Distribuée dans quelque 1000 points de vente en France mais aussi en Belgique et aux Pays-Bas, la marque, devenue en 2016 Karine & Jeff, exporte aujourd’hui ses recettes jusqu’en Amérique du Nord. Elle y développe le même positionnement haut de gamme, ne cible que les magasins bio et les épiceries fines, boudant délibérément la grande distribution.

Présente dans deux cents boutiques aux États-Unis, Karine & Jeff y a recruté une commerciale pour accélérer son implantation et a même ouvert en avril dernier une filiale à New York. Sur ce nouveau marché qui a généré 250.000 dollars de ventes en 2016, l’entreprise familiale devenue un véritable groupe, vise un chiffre d’affaires de 700.000 dollars cette année.

Un business et une « mission »

En parallèle, ses dirigeants travaillent au développement d’un réseau de restaurants-boutiques sur le modèle de celui qu’ils ont ouvert en 2013, place Saint-Pierre à Toulouse. Tenu par l’un des sept enfants du couple, ce lieu passera cet été sous la bannière Karine & Jeff et son concept sera décliné en franchise avec un objectif d’une dizaine de boutiques d’ici 2020, en commençant par Bordeaux et Paris. Vitrine des recettes qui ont fait le succès de l’entreprise, le futur réseau a également vocation à s’exporter à l’étranger.

« Notre stratégie repose sur une marque forte, internationale, ambassadrice de nos recettes. Nous nous voulons un modèle d’inspiration pour les consommateurs auxquels nous proposons une nourriture saine, équilibrée, goûteuse et respectueuse de l’environnement. Nous nous sommes donné une mission éducative pour améliorer leur alimentation au quotidien », explique Jeff Marie, cogérant.

Le succès de la marque qui générait 1,9 million d’euros de chiffre d’affaires en 2015 et a clôturé à 3 millions l’année dernière, dope les ambitions la société revéloise. « Pendant seize ans, nous nous sommes laissé porter par le marché. Nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure, c’est pourquoi nous allons aussi investir dans une extension de notre usine. Nous avons la volonté et le potentiel pour devenir leader sur les plats cuisinés bio en France. Notre largeur de gamme avec une centaine de recettes n’existe nulle part ailleurs », assure le fondateur de Karine & Jeff.

Le groupe, qui produit 1,5 million de conserves par an, confectionnées à 70% avec des matières premières cultivées dans l’ouest de la France, emploie actuellement une trentaine de personnes.

Johanna Decorse



Sur la photo : Jeff Marie et Karine Marie-Tardon, les fondateurs de la marque de plats cuisinés bio Karine & Jeff. Crédits : DR