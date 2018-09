Kaufman & Broad, leader en Occitanie, renforce sa présence en Languedoc-Roussillon

Iconic, le nouveau visage du Cap d’Agde

Kaufman & Broad a été choisi avec le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte pour accompagner la municipalité dans son projet de redessiner totalement l’entrée du Cap d’Agde. Baptisé Iconic, cet ambitieux programme immobilier se déploie sur 10 hectares et transfigure la station balnéaire en la dotant d’une oeuvre architecturale rare et d’un nouveau lieu de vie et de loisirs.

Le projet Kaufman & Broad, véritable emblème de ce futur quartier éco-responsable et de la station balnéaire toute entière, prévoit la construction de 25.000 m2 dont 230 logements d’exception, une résidence de tourisme de 105 appartements, une résidence senior nouvelle génération de 95 logements, 3000 m2 de commerces et services ainsi que de nombreux espaces végétalisés. Grâce à sa qualité architecturale, l’ensemble est également exemplaire en matière de développement durable, notamment grâce à un système innovant de chauffage et de refroidissement par géothermie marine. « Pour relever les défis de demain, le Cap d’Agde avait besoin de s’adapter aux nouvelles exigences en proposant des activités supplémentaires, des espaces publics embellis, une offre commerciale enrichie et des opportunités résidentielles nouvelles », explique le maire d’Agde et président de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée Gilles D’Ettore. Kaufman & Broad débute les travaux d’Iconic en juin prochain et annonce les premières livraisons pour début 2020.

Kaufman & Broad, un acteur incontournable en national, un partenaire privilégié en local

Présent depuis plus de 30 ans en Languedoc-Roussillon avec un siège régional à Montpellier qui lui permet de rayonner dans toute la région, Kaufman & Broad est leader en Occitanie. Afin de renforcer sa présence et se positionner comme un véritable partenaire de proximité auprès des acteurs publics qu’il accompagne, le groupe a ouvert l’an dernier, en plein coeur de Perpignan, une seconde agence. Il vient d’agrandir celle de Montpellier en aménageant un tout nouvel espace à la fois boutique et showroom.

Fort de 40 collaborateurs qui oeuvrent quotidiennement sur le terrain, Kaufman & Broad a enregistré 500 réservations en Languedoc-Roussillon en 2017. Et 19 chantiers sont en cours de commercialisation dont la Villa Vittoria et Coeur Clémenceau à Montpellier. « Le dynamisme de la région Languedoc-Roussillon nous permet d’imaginer des projets ambitieux qui illustrent parfaitement le savoir-faire de Kaufman & Broad et notre capacité à proposer des programmes qui conjuguent audace architecturale, qualités environnementales et prix maîtrisés accessibles à tous », souligne Jacques Rubio, directeur Général de Kaufman & Broad.