Koovea prend la bonne température des médicaments

La technologie développée par Koovea, permettant de suivre en temps réel la température des médicaments thermosensibles dans la chaîne logistique, répond à une sérieuse problématique des industries pharmaceutiques derrière laquelle se trouvent de gros enjeux sanitaires et financiers. Peu nombreux dans les années 90, ces médcaments thermosensibles représentent aujourd’hui 50% des médicament commercialisés. Leur particularité est qu’en deça ou au-delà d’une certaine température, ils peuvent perdre leurs propriétés ou provoquer des réactions secondaires plus ou moins graves.

Koovea vient d’intégrer le BIC de Montpellier, après deux ans d’incubation à l’école des Mines d’Alès pour faire mûrir sa technologie. Elle repose sur un boîtier capteur de température connecté, qui envoie ses informations à un serveur (le « K Hub »), permettant via une application d’alerter en temps réel d’une variation de la température dans la chaîne logistique et ainsi aussitôt de la rectifier. Très vite, la start-up a su engranger les bons points : « pass Fench Tech émergence » et concours « coup de pouce » en 2016, prêt Crealia en 2018, tandis que l’année 2019 démarre en beauté avec ce Award décroché au CES de Las Végas. « Koovea « est entrée dans le cercle vertueux où les banques prêtent, même sans CA » explique un des co-fondateurs Yohann Caboni.

Doublement des effectifs et levée de fonds

Une deuxième gamme de produits devrait voir le jour permettant un suivi de température, depuis la fabrication jusqu’à l’utilisateur. Outre l’industrie pharmaceutique, de nombreux secteurs sont concernés par les produits thermosensibles, comme l’agroalimentaire ou les cosmétiques. « Les possibilités de développement sont énormes, sans compter l’ouverture à d’autres métriques, comme la détection des chocs ou la luminosité », se félicite Yohann Caboni. Koovea s’apprête donc à changer d’échelle : après être passée de deux salariés à dix en un an, elle prévoit le doublement de ses effectifs d’ici la fin de l’année et une levée de fonds. Sa distinction au CES lui donne le vent en poupe selon Yohann Caboni : « outre une visibilité renforcée, elle nous a permis de rencontrer les décideurs de grands groupes français présents sur place »,

Nathalie Sanselme

Sur les photos

En haut : John Aldon, Yohann Caboni et Adrien Content les trois dirigeants de koovea. Crédits : DR

En bas : Le dispositif de koovea permet de réguler la température des médicaments. Crédits : DR