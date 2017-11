Dans le cadre des huitièmes rencontres Ville & Handicap Toulouse 2017, l’Adaptathon organisé par Ambition Toulouse Métropole et parrainé par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et Philippe Pozzo di Borgo, homme d’affaires devenu paraplégique, auteur du « Second souffle », source d’inspiration du film Intouchables, se tiendra le mercredi 22 novembre 2017 à la salle des illustres au Capitole.

L’Adaptathon se présente sous la forme d’un marathon de l’innovation : son objectif est de faire émerger et développer des solutions concrètes (innovations technologiques, sociales ou organisationnelles) afin d’adapter le monde de l’entreprise aux personnes en situation de handicap. Au cours de la cérémonie 2017, différents lauréats des éditions précédentes seront au Capitole et présenteront leurs différentes initiatives.

Parmi elles : le projet Capa’Cité, un jeu de plateau, simple à utiliser pour des parties courtes où les joueurs (salariés, citoyens, enfants…) s’entraident mutuellement pour gagner ; CapLife, une prestation de service proposant des formations permettant une immersion dans la vie d’une personne en situation de handicap ou encore Adap’ta Boîte une plateforme de solutions vidéos pour communiquer sur les compétences et handicaps de tous à travers des situations concrètes de travail.

Le mercredi 22 novembre au Capitole de Toulouse à partir de 10 heures.