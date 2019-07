Afin de célébrer les 50 ans du premier pas de l’Homme sur la Lune, la Cité de l’Espace prépare une journée spéciale le dimanche 21 juillet toute la journée jusqu’à 21h30. Pour l’occasion, des animations permettront de faire découvrir cette incroyable épopée avec des comparaisons Terre - Lune, la présentation d’un module lunaire, des ateliers de conception de fusée à air, etc.

Outre l’exposition temporaire « Lune épisode II », la Cité de l’Espace prévoit aussi la projection du film les secrets d’Apollo 10, une conférence sur les défis des missions Apollo avec les astronautes Jean-François Clervoy et Claudie Haigneré, ainsi que plusieurs spectacles, qui se termineront par des concerts jusqu’à 22h, avec des musiciens et des danseurs, pour walker on the moon jusqu’au bout de la nuit.

Le dimanche 21 juillet de 14h à 22h30 à la Cité de l’Espace, avenue Jean Gonord à Toulouse. Entrée gratuite sur inscriptions. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.