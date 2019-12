L’École d’ingénieurs de Toulouse Purpan lance son « agro-bachelor »

Afin d’élargir son offre de formation et répondre à l’évolution du marché de l’emploi et aux besoins spécifiques exprimés par les entreprises, l’École d’ingénieurs de Purpan, à Toulouse, proposera dès la rentrée universitaire 2020 un Bac +3 intitulé « Agro-Bachelor Purpan » dont la troisième année pourra se faire en alternance.

L’objectif est de permettre une insertion professionnelle rapide et offrir la possibilité de poursuivre ses études. Les futurs diplômés pourront prétendre à des postes de chargé de projet, responsable d’étude, chargé de clientèle, chef de projet marketing, responsable qualité, responsable logistique, gestionnaire des flux/stocks, conseiller agro-environnement etc.

L’Agro-Bachelor s’adresse à des bacheliers de Bac général et technologique : S, ES, STAV,

STL et STI2D. La sélection sera faite sur examen du dossier et après entretien individuel.