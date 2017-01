Toulouse. L’Enac s’implante à Hong-Kong

L’École nationale de l’aviation civile (Enac) et l’airport authority Hong-Kong (AA) ont signé un accord de coopération donnant naissance à la Hong Kong International Aviation Academy. Le document a été paraphé en présence de CY Leung, chef de l’exécutif de Hong Kong, de Eric Berti, consul général de France à Hong Kong et Macau, Vivian Cheung, présidente de l’Academy et de Marc Houalla, président de l’Enac.

La nouvelle Hong Kong International Aviation Academy a pour objectif d’attirer et de former les jeunes talents pour le développement de l’industrie aéronautique en Chine, et d’établir Hong Kong en tant que Centre Régional d’Excellence de formations dans le domaine de l’aviation civile. L’académie veut offrir un large éventail de formations : université d’été, stages de formation continue pour les cadres des aéroports, certificats professionnels, Mastères Spécialisés… La première formation sera lancée en avril 2017 sous la forme d’un Master.