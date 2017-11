L’invité. « L’Hyperloop de Transpod sera 30% moins cher qu’un TGV »

Comment fonctionne votre technologie ?

Le but, c’est de s’affranchir des contraintes aérodynamiques, d’avoir une puissance et une vitesse similaires à celles de l’avion. Nous utilisons donc des tubes en métal de quatre mètres de diamètre, connectés à des pompes à vide. Grâce à un système de propulsion et de lévitation magnétique, la capsule circulera au-dessus du sol.

Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?

L’hyperloop TT fonctionne grâce à des batteries, alors que nous avons choisi un système de transmission de courant en continu. On a aussi décidé de placer tout ce qui est à haute valeur ajoutée sur le véhicule, au lieu de le fixer sur l’infrastructure. Et notre technologie est 30% moins chère qu’une ligne à grande vitesse classique.

Où en est votre projet ?

Nous nous développons en Italie et au Canada, avec deux projets de lignes d’essai. En Italie, un test à échelle réduite devrait avoir lieu l’été prochain. Mais c’est au Canada que nous préparons nos premiers tests à échelle 1. L’objectif est d’avoir un prototype prêt en 2020 pour obtenir une certification vers 2022. Nous sommes aussi en discussion avec des régions françaises : l’Occitanie, qui pour le moment est concentrée sur la LGV, Auvergne-Rhône-Alpes et la région parisienne.

Quels sont les enjeux des transports du futur ?

Les enjeux sont à la fois économiques, écologiques et sociaux. Faciliter les trajets entre grandes agglomérations permet de diminuer le nombre de vols et donc l’empreinte carbone : c’est ce qu’il s’est passé entre Paris et Bruxelles. Et en prévoyant des transports de fret (dix à quinze tonnes par voyage), nous pourrions diminuer le trafic de camions de 20%, ce qui allongera la durée de vie des autoroutes. On pourrait également placer des panneaux solaires sur les tubes pour qu’ils génèrent leur propre électricité. Il y a aussi un impact sur le PIB régional.

Avec l’arrivée de la LGV à Rennes, par exemple, le prix de l’immobilier a explosé. Il faut que la France continue à innover, comme elle l’a fait il y a trente ans avec le TGV. Il faut que l’État, les régions, les entreprises intègrent ce nouveau système dès maintenant. Car c’est un mouvement en marche qu’il sera difficile d’arrêter.