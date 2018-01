L’Irdi participe à la création du groupe agroalimentaire Quidev

Le fonds de financement régional Irdi a participé à un nouveau tour de table aux côtés de Thomas Breuzet à l’occasion de la reprise de la laiterie Baskalia. Implantée dans le Pays Basque à Espelette, cette dernière est une laiterie artisanale fabriquant et commercialisant depuis 1998 des yaourts et des caillés au lait de brebis.

Le fort développement de ses ventes sur les dernières années a permis à cette société de dépasser en 2017 les 4 millions d’euros chiffre d’affaires, faisant de Baskalia la troisième marque de yaourts au lait de brebis en France. Cette opération fait suite à la reprise réussie fin 2014 de la société Péchalou, spécialisée en yaourts et desserts au lait entier de vache de Dordogne : son chiffre d’affaires affiche aujourd’hui près de 4,5 millions d’euros , avec une croissance de 18% par an et une part d’activité en bio de 50%.

Cette opération de rapprochement de Péchalou et de Baskalia, sociétés relativement similaires et positionnées sur des secteurs en plein essor de l’ultra-frais, va permettre d’accélérer le développement de ce nouvel ensemble baptisé Quidev, tout en permettant la mise en œuvre de synergies de par la forte complémentarité de ces deux entités.

Ingénieur agronome de formation, Thomas Breuzet, 40 ans, a commencé sa carrière durant treize ans au sein de la société Danival implantée dans le Lot-et-Garonne et spécialisée dans le bio. Il est investi dans le développement de structures collectives : Interbio, Synabio, Agrotec et Manger Bio Sud Ouest.