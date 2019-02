L’IRT et l’université fédérale de Toulouse signent un accord sur l’intelligence artificielle

L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et l’IRT Saint Exupéry ont signé le 10 février un accord de partenariat. Ce dernier concrétise la volonté des industriels impliqués dans le domaine du transport et de la mobilité de s’engager dans le projet toulousain d’Institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle 3IA Aniti au côté des universités, écoles et organismes de recherche partenaires et avec le soutien du pôle de compétitivité Aerospace Valley.

La dynamique lancée par le projet Deel (Dependable and explainable learning) de l’IRT Saint Exupéry sera renforcée par le programme de recherche porté par le projet 3IA Aniti. Ce dernier doit mobiliser l’ensemble des acteurs de l’intelligence artificielle de Toulouse et de sa région et doit viser l’amélioration de la certification des systèmes d’intelligence artificielle des véhicules autonomes.

Des chercheurs, doctorants, et ingénieurs internationaux travailleront sur le développement de nouveaux modèles et méthodes basés sur l’IA hybride afin de répondre aux besoins d’autonomie des transports automobiles, aéronautiques et spatiaux.