L’Isae-Supaero recherche des volontaires pour une simulation lunaire

Dans le cadre de sa collaboration avec l’IBMP (Institut des Problèmes Bio-Médicaux de Moscou) et le Cnes, l’Isae-Supaero organise la pré-sélection de volontaires français pour participer aux futures campagnes de simulation analogue Sirius-20/21. Les missions Sirius sont des programmes de recherche conjoints entre l’IBMP et la Nasa qui visent à préparer les individus à de longs vols spatiaux, et à l’orbite lunaire.

Chaque mission est menée par un équipage de six participants, isolés et confinés dans un habitat, analogue d’un vaisseau spatial, pour une durée de huit à douze mois. Pendant la mission, les participants effectueront une série d’expériences scientifiques qui feront avancer les connaissances en termes de neuro-ergonomie, mais aussi des expériences biologiques (sur les plantes), techniques (robot, rover, etc.), médicales, physiologiques ou encore artistiques.

Les candidats doivent avoir entre 28 et 55 ans, être en bonne santé, parler français et russe, et enfin posséder un diplôme d’enseignement supérieur dans le domaine aérospatial.

Les candidatures pour la campagne Sirius doivent être envoyées avant le 9 décembre 2019 sur le site de l’Isae Supaero