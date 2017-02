Nouvelle identité visuelle pour la région Occitanie

Composée à moitié d’une croix occitane et de l’autre des couleurs sang et or catalanes, le nouveau logo de la région Occitanie a été dévoilé vendredi 3 février par la présidente de région Carole Delga. Le concours de la nouvelle identité visuelle avait été lancé en novembre 2016 auprès des étudiants des écoles d’art et de graphisme de la région.

Finalement après plus de 300 propositions reçues, le jury composé de tous les courants politiques représentés au sein du conseil régional a retenu le travail de Léa Filipowicz, designer graphiste de 22 ans et exerçant en qualité d’indépendante.