L’Occitanie débarque en force au CES de Las Vegas

Avec plus de cent entreprises présentes au CES de Las Vegas, l’Occitanie sera sans doute une des région les plus représentées lors du Consumer Electronic Show (CES) qui débute ce mardi 9 janvier aux États-Unis. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les entreprises et start-up souhaitant mettre en avant les solutions « connectées ».

Dans les valises de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région notamment en charge du développement économique, une soixantaine d’entreprises (Catspad, Matchupbox, Road-light, Vaonis, etc.) feront le voyage jusqu’à Las Vegas. « Ce déplacement conforte notre ambition de devenir un leader dans l’économie innovante et en particulier dans l’industrie. C’est une formidable vitrine pour nos start-up qui leur permet d’accélérer leur développement industriel et commercial », se félicite Carole Delga, présidente du Conseil régional Occitanie / Pyrénées Méditerranée.

Sensibiliser au "virage numérique"

Alors qu’une quarantaine d’entreprises avaient fait le déplacement en 2017, elles seront donc le double cette année. Cerise sur le gâteau, parmi les soixante sociétés présentes au CES, vingt ont été retenues par le comité d’organisation américain pour exposer sur l’Eureka Park, aux côtés des meilleures innovations mondiales.

Dans les rangs du syndicat patronal CPME de Haute-Garonne, cela fait plusieurs mois que l’on prépare aussi ce déplacement à Las Vegas. « La CPME 31 avait pris en charge l’organisation avec comme objectif d’amener soixante-quinze entreprises… Finalement, il y en aura quatre-vingt, dont la moitié sont implantées en Haute-Garonne », explique Gilles Nakache, président de la CPME 31. Si dans le planning une rencontre avec Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État au numérique est prévue, l’objectif pour le syndicat est surtout se sensibiliser les entreprises au « virage du numérique », ajoute encore Gilles Nakache.

Car dans cette délégation figurent une majorité d’entreprises dites traditionnelles, et pas forcément issues du monde des start-up. « Près du tiers des petites et moyennes entreprises n’ont pas pris le virage du numérique… Les amener au CES de Las Vegas peut les sensibiliser sur cet aspect, mais aussi leur permettre de nouer des contacts sur place afin d’envisager des ouvertures aux États-Unis », poursuit Gilles Nakache. Des visites des sites de Tesla, de Google et de la Silicon Valley sont également prévues. Ce dernier envisage de renouveler l’opération en 2019, voire même de l’étendre à d’autres manifestations comme le CES de Shanghai.

Philippe Font

Sur la photo : Le salon CES de Las Vegas accueille des milliers d’innovations durant trois jours. Crédits : CES - DR