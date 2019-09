L’Occitanie présente au salon Aeromart à Nagoya au Japon

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, conduit jusqu’au 26 septembre une délégation au Japon, composée d’entreprises régionales et d’acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. À Nagoya, la présidente a rencontré la quinzaine d’entreprises d’Occitanie participant à la convention Aéromart. Cet événement de la filière aéronautique et spatiale se déroule une année sur deux à Toulouse mais prend place cette année à Nagoya où 3000 visiteurs venus de quarante-cinq pays sont attendus.

« Avec 40% de l’emploi industriel régional et plus de 1000 entreprises, nous sommes la première région européenne de l’aviation civile. Nagoya concentre de son côté près de 70% de la valeur aéronautique japonaise, avec une industrie de pointe », a déclaré Carole Delga. « Nous disposons de part et d’autres d’une expérience et d’une grande expertise qui doivent nous permettre d’inscrire nos partenariats dans l’action et dans la durée, en accueillant de nouvelles entreprises japonaises en Occitanie et en favorisant le développement de nos entreprises ici à Nagoya. Mais aussi en développant les coopérations dans d’autres domaines et notamment entre universités et laboratoires de recherche, avec des projets de R&D. »