L’Oncopôle recherche des témoignages pour son enquête « maintien et retour à l’emploi »

L’Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole et l’Association nationale des directions de ressources humaines (ANDHR) groupes Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon s’associent pour mener une enquête sur le « maintien et le retour à l’emploi » après une maladie chronique ou un cancer. Le questionnaire qui sera adressé à un panel représentatif d’entreprises de la région permettra de faire un état des lieux des pratiques, des difficultés et besoins d’informations dans l’entreprise en Occitanie.

Selon une étude, sur les 1000 personnes qui apprennent chaque jour qu’elles ont un cancer, 400 travaillent, et les experts et médecins ont constaté que reprendre le travail après un cancer, concilier travail et traitements sont des moments difficiles tant pour le salarié que pour l’entreprise.

Les résultats de l’étude seront présentés le mercredi 11 octobre 2017 lors d’une table ronde qui réunira des patients et des responsables d’entreprise et permettra d’avancer sur l’accompagnement des salariés atteints de cancer ou de maladie chronique.



Pour participer à l’enquête, cliquez sur le lien