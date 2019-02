Dans le cadre du Grand débat national, l’UR Scop Occitanie Pôle-Pyrénées organise un débat le jeudi 28 février de 17h à 21h à l’université UT1 Capitole dans l’amphithéâtre Dupeyroux (entrée au 2 rue du Doyen Gabriel Marty à Toulouse).

Pour Cyrille Rocheer, directeur de l’UR Scop Midi-Pyrénées, « (…) notre modèle entrepreneurial peut être une des solutions fortes aux attentes des citoyens et des citoyennes. » avant de souligner « (…) l’importance de faire porter la voix des Sociétés coopératives, sur ce que devrait être la place de cette économie en réponse à une plus juste répartition des richesses (…) ». Différentes Scop et adhérents de l’UR Scop se mobiliseront pour cette contribution au Grand débat.

