L’aéroport Toulouse-Blagnac dépasse les 9 millions de passagers en 2017

En décembre 2017, l’aéroport Toulouse-Blagnac (ATB) a franchi le cap symbolique des 9 millions de passagers annuels. Un nouveau record d’affluence qui conforte la progression enregistrée tout au long de l’année avec 1 million de passagers supplémentaires sur une seule année. En 2016, la plate-forme aéroportuaire avait dépassé le seuil des 8 millions de passagers.

Depuis l’arrivée des trois compagnies low-cost, easyJet, Ryanair et Volotea, ajouté au succès grandissant de la Navette Air France entre Toulouse et Paris, ATB ne cesse de gagner de nouveaux passagers. Rien que pour l’année 2017, quinze nouvelles destinations ont été programmées l’an dernier. L’année 2018 sera marquée par l’inauguration de nouveaux aménagements. Sont prévus l’agrandissement du Hall D avec un nouvel espace commercial de 5000 m² et une vaste zone de restauration, la mise en service d’une jetée d’embarquement dédiée aux compagnies low cost et l’ouverture d’un hôtel 4 étoiles connecté à l’aérogare.