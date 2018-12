Philippe Crebassa : « L’aéroport Toulouse Blagnac doit être connecté au monde »

Philippe Crebassa, en arrivant à la tête de l’aéroport Toulouse-Blagnac, quelle était votre feuille de route ?

Certains éléments sont incontournables, comme poursuivre les grandes opérations déjà engagées par mon prédécesseur Jean-Michel Vernhes et en particulier, bien finir les grands chantiers. Par exemple, la jetée du hall A qui a bien été achevé, et connecter l’Hotel NH 4 étoiles comme un appendice du terminal de l’aéroport. Et bien sûr le dernier grand chantier, c’est la modification du duty free au coeur de l’aéroport, la prolongation de l’espace commerces et le nouvel espace restauration, il va doubler de superficie. Cela va changer le visage de l’aéroport.

Précédemment directeur adjoint de l’Enac, vous avez travaillé sur des projets innovants. Où se situera l’innovation au sein de l’aéroport ?

Historiquement, l’aéroport est avant tout une infrastructure et un lieu de vie : des pistes, des aires de stationnement, des bâtiments, etc. Pour autant, nous sommes dans le XXIe siècle, l’ère du digital, des réseaux sociaux et des services digitaux. Nous allons déployer la digitalisation de nouveaux services aux passagers, avec des applications et des services mobiles, notamment des prestations de commandes et de livraisons. On réfléchit aussi à de nouveaux modes d’enregistrement des bagages…

Quelle sera votre marge de manœuvre en terme de gouvernance ?

Charles Champion (nouveau président du conseil de surveillance, NDLR) s’est déjà exprimé : le climat est apaisé. D’un point de vue statutaire, le directoire qui gère ATB, agit sous le contrôle du Conseil de surveillance. Les difficultés rencontrées ne sont pas liées à la définition des missions et des responsabilités de chaque organe de gouvernance, mais à la manière dont les responsabilités ont été mises en oeuvre par les actionnaires jusque ici. Or, la volonté de tous les actionnaires (l’État, les collectivités, la CCIT, Casil) c’est bien de soutenir ces projets.

Quelle est votre vision d’ATB dans les cinq ans à venir ?

Il doit être en soutien du développement économique de la région. Pour les dix prochaines années, si Toulouse et l’Occitanie veulent devenir une place de référence en Europe, il faut qu’ATB soit connecté au monde. Donc, nous travaillons à développer des liaisons intercontinentales. Une première ligne a été lancée avec Montréal. Nous sommes en discussion avec XL Airways et Tianjin Airlines, pour une liaison vers la Chine. Nous espérons une décision avant la fin de l’année. Des études sont en cours vers l’Amérique du Nord, comme New York.

Selon votre prédécesseur, l’arrivée du TGV à Toulouse pénaliserait le trafic d’ATB…

C’est vrai et c’est déjà le cas. Sur les neuf premiers mois de 2018, la ligne sur Paris a perdu 2,5 % de trafic passagers, à cause des grèves, mais aussi en raison de l’ouverture de la ligne LGV Paris Bordeaux. On voit aussi l’apparition de modes hybrides : certaines personnes prennent le train à l’aller, profitant du trajet pour travailler, passent la journée à Paris et reviennent en avion.

Et si le TGV arrivait à Toulouse ?

L’aéroport de Bordeaux a été frappé de plein fouet par la LGV Bordeaux Paris. Mais ils ont fait évolué leur modèle et retrouvé de la croissance avec +14 % sur le mois d’août. Le gouvernement a dit oui pour la LGV à Toulouse, mais pas avant 2030. Cela nous laisse le temps de voir venir.

Propos recueillis par Martin Venzal

Sur la photo : Philippe Crebassa, le nouveau directeur de l’aéroport Toulouse-Blagnac. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.