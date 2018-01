L’agence « Triple A »remplace Ariège Expansion

L’Agence Ariège Attractivité (prononcez « Triple A ») a vu le jour le 15 décembre 2017. Cette nouvelle structure vise à remplacer Ariège Expansion disparue après le vote de la loi NOTRe. Elle est constituée par la région Occitanie, le conseil départemental de l’Ariège, la communauté d’agglomération et les communautés de communes de l’Ariège, la chambre des Métiers et de l’Artisanat, la chambre d’Agriculture, l’agence Madeeli, l’agence de Développement Touristique, le Parc naturel régional, ainsi que des entreprises et des acteurs de la vie économique.

Les compétences de l’agence "Triple A" concernent la solidarité territoriale, l’attractivité du territoire en le faisant davantage connaître et la création d’activité en simplifiant les démarches d’accompagnement des porteurs de projets.