L’agence digitale toulousaine Trajectoires s’implante au Pays Basque

Alors qu’elle fête tout juste son premier anniversaire (elle a été créée en novembre 2016), l’agence digitale Trajectoires compte déjà douze salariés et vient d’ouvrir son troisième site. Après Toulouse (siège de l’entreprise) et Paris, l’agence vient de s’implanter au Pays Basque, à Olatu Leku (Anglet). Elle a été fondée par Eric Léal, qui a été le directeur général du groupe Atchik.

Trajectoires s’implante au Pays Basque au moment où elle a remporté le marché lancé par les villes de Bayonne, Pampelune et Fontarrabie pour l’élaboration et la mise en œuvre de la communication digitale du projet européen Creacity. Pour diriger cette structure, elle a nommé le Basque espagnol Joanes Andueza. L’agence vient de plus de gagner le marché du conseil en stratégie digitale pour la Ville et la Métropole de Toulouse.

Sachant qu’elle compte également parmi ses clients le CCFD-Terre Solidaire (première ONG de développement en France), l’hebdomadaire Pèlerin du groupe Bayard, la société de gestion Sycomore Asset Management ou encore le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne, Trajectoires prévoit d’embaucher cinq nouveaux salariés dans les mois qui viennent, “notamment en project management et content marketing”, conclut Eric Léal.

Pascal Boiron, MID e-news