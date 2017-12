Liberty Rider, l’ange gardien des motards, réussit une levée de fonds de 1,6 million d’euros

La jeune pousse toulousaine Liberty Rider, qui a créé l’été dernier une application de détection d’accidents pour les motards, vient d’annoncer une levée de fonds de 1,6 million, auprès de la Matmut, Inter Mutuelles Assistance, Macif, Mutuelle des Motards et Racer. L’entreprise, hébergée à l’incubateur At Home, a conçu un algorythme, qui couplé aux différents capteurs présents dans les smartphones, permet de détecter une chute en moto et de prévenir rapidement les secours.

« Le montant levé va nous permettre d’envisager l’internationalisation fin 2018 grâce à l’embauche de dix personnes sur les douze prochains mois », souligne Julien Le, l’un des quatre associés. « Nous allons développer encore l’application et l’enrichir grâce à de l’offre avec des fonctions à vocations communautaires ».

Partenariats avec les assurances

En convaincant trois grands groupes d’assurances, Liberty Rider entend bien développer des partenariats forts avec ses nouveaux actionnaires qui représentent près de 40% du marché des deux-roues en France. Le groupe Matmut, principal investisseur sur cette levée de fonds, participe à cette opération via Matmut Innovation, une structure dédiée à la prise de particpation et au financement du développement d’acteurs proposant des innovations dans les métiers de l’assurance.

Unique en France, l’application toulousaine, gratuite sur Android et iOS, a séduit plus de 160.000 utilisateurs en dix huit mois. Liberty Rider a travaillé avec la Sécurité routière de Haute-Garonne et les pompiers de Toulouse pour concevoir cet outil. « Avec plus de 20 millions de kilomètres parcourus par les utilisateurs, Liberty Rider est l’application moto numéro 1 en France », assure la start-up.

Julie Rimbert

Sur la photo : L’équipe de Liberty Rider qui a lancé son application dédiée aux motards a réalisé une levée de fonds de 1,6 million d’euros. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco