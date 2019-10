L’appel à candidatures de Gérald Darmanin aux communes françaises

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics, a publié un appel à candidatures destiné aux communes souhaitant accueillir des services des finances publiques actuellement localisés dans les métropoles. Il s’agit d’une « démarche inédite de localisation d’administrations actuellement situés en Île-de-France et dans les grandes métropoles régionales vers les territoires ruraux et périurbains », indique le ministère.

Cette initiative s’inscrit dans l’objectif fixé par le président de la République de « rapprocher les administrations de nos concitoyens ». Les collectivités ont jusqu’au 29 novembre pour faire acte de candidature. A l’issue d’un examen par un comité de sélections, de premières candidatures seront retenues début 2020. Jusqu’à 3000 emplois du ministère de l’Action et des comptes publics seront concernés par ces nouvelles localisations partout en France.