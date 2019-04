Occitanie. L’eau à tout prix

On ne comprend l’importance de l’air que lorsqu’on s’étouffe. Et si, pour l’eau, c’était la même chose ? Le bassin Adour Garonne, qui regroupe en substance les territoires irrigués par les Pyrénées, soit un grand quart sud-ouest de la France, sera d’ici trente ans le bassin le plus touché par le réchauffement climatique.

Comment rationaliser l’utilisation de l’eau ? Comment l’industrie ou l’agriculture, doivent-ils adapter leur consommation ? Dossier.

Besoin de plus d’infos ? Découvrez l’intégralité de ce dossier dans notre numéro spécial de ToulÉco le mag.