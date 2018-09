Toulouse. L’établissement En marge devient membre de Relais et Châteaux

L’établissement tenu par Isabelle et Frank Renimel devient membre de Relais et Châteaux. L’hôtel, classé 4 étoiles, et sa table, un macaron au Guide Michel, seront les seuls représentants de Maison Relais & Châteaux en région toulousaine. Installé à Aureville depuis 2012, cet établissement est récompensé de trois toques au Guide Gault et Millau (16/20) depuis 2011 et sa brigade a été élue au printemps dernier Meilleure Brigade de France au concours du chef triplement étoilé, Gilles Goujon.

Il est également le seul hôtel 4 étoiles assorti d’une table étoilée dans le département de la Haute-Garonne. Une consécration pour cet établissement qui a déménagé du centre ville de Toulouse vers la campagne en 2012.