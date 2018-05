Le Forum Be a boss qui permet permet aux femmes de booster leur ambition entrepreneuriale, de nourrir leur réflexion, de développer leur réseau, d’échanger avec des rôles modèles et, de trouver un accompagnement ou des financements.avec le slogan s’arrête à Toulouse le 17 mai à la Cantine du Quai.

En reprennant le slogan « Créer sa boite : elles ont osé pourquoi pas vous ? », le forum Be a boss s’adresse aux femmes entrepreneures ou porteuses d’un projet. Ces dernières rencontrer et échanger avec des entrepreneures, experts et professionnels de l’accompagnement de start-up.

Au cours de l’étape toulousaine, différentes personnalités interviendront : Anouk Déqué, dirigeante d’Anouk Déqué Communication, Elsa Oelhoffen, chargée d’affaires Innovation, Sophie Nanin, fondatrice de Osez entreprendre au féminin, Laurent Cambus, délégué régional Innovation Bpifrance Toulouse, Marine Parmentier, responsable relations entreprise et carrières chez Toulouse Business School, Cécile Thomas, responsable développement et création d’entreprise chez In Extenso ExpertsComptables et Muriel Thuillier, directrice du programme d’accélération de Sprint Toulouse.

Sept start-up toulousaines, fondées ou cofondées par une femme, viendront pitcher sur scène, devant le public et le jury. Deux d’entre elles seront sélectionnées pour participer à la finale des « Be a boss Awards » (le 20 septembre à Paris), les lauréates bénéficieront d’espaces publicitaires d’une valeur brute de 30.000 euros au sein du groupe Reworld Media et d’un accès premium à l’un des dispositifs de Bpifrance Financement.

Le jeudi 17 mai à la Cantine du Quai à Toulouse. Plus d’infos sur le site des organisateurs.