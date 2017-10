L’hôtel En Marge obtient son classement en catégorie 4 étoiles

Ouvert en juin 2017, l’hôtel En Marge situé à Aureville et tenu par Isabelle et Franck Renimel a été classé en catégorie 4 étoiles (sur un critère maximum de 5 étoiles). Il devient ainsi le seul hôtel de la métropole toulousaine doté d’une table étoilée (1 macaron au guide Michelin) puisqu’il est situé au même endroit que le restaurant En Marge.

Délivré par l’organisme Atout France, cette certification établie selon des critères officiels, apporte une garantie de qualité de service et de confort aux clientèles françaises et internationales. L’hôtel dispose de cinq suites à partir de 230 euros la chambre. Les travaux ont nécessité un investissement de 3 millions d’euros. En 2016, En Marge a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros l’an dernier, contre 1,3 million en 2015. Isabelle et Franck Renimel espèrent dépasser les 2 millions de chiffre d’affaires en 2017.