L’hygiène, l’autre marché des produits Frescoryl depuis Toulouse

Sans eau, ni brosse à dent. Lancé en 2007, le dentifrice à croquer Frescoryl bousculait les habitudes des Français. D’abord destiné au catering aérien, il est distribué dans divers points de vente : pharmacies et parapharmacies, hypermarchés, bureaux de tabac et stations service, commerces de loisirs en France ainsi que dans les pays frontaliers. À tel point que l’entreprise Pharmmatt est leader mondial sur ce marché avec une production de 7 et 10 millions de comprimés par an qu’elle sous-traite à un façonnier pharmaceutique belge.

Sauf que la société, qui emploie quatre personnes à Balma - beaucoup de services sont externalisés - est contrainte de se diversifier. « La grande distribution, par souci de rentabilité et de rationalisation des coûts de livraison et de facturation, ne veut négocier qu’avec de gros fournisseurs. Elle ne veut pas perdre de temps avec des petits clients », explique Michel Bourdoncle, le fondateur et directeur de Pharmmatt. « Il s’agit d’une règle tacite. Personne ne vous le dit mais vous le comprenez en lisant entre les lignes ». L’entreprise ne peut pas se permettre de perdre des clients. Aussi en 2016, le directeur réinjecte les bénéfices de la société dans la R&D.

Campagne de communication

Deux ans plus tard, cinquante nouveaux produits d’hygiène (lingettes, baume à lèvre, déodorant, etc.), tous sous la marque Frescoryl, se destinent aux secteurs sur lesquels sont déjà positionnées les pastilles de dentifrice. « Nous proposons entre sept et dix produits par grand marché. Une trentaine est déjà en vente, le reste est en attente de référencement », ajoute Michel Bourdoncle, précisant vouloir consolider le marché français et européen avant de partir éventuellement à la conquête de l’Asie et du Pacifique.

Et pour doper ce lancement, il investit 75.000 euros dans une campagne de communication, confiée à l’agence de communication toulousaine NFCA. Avec ce catalogue enrichi de produits dits nomades ou ambulatoires, le directeur veut franchir un cap de croissance et atteindre 2 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2020, soit le double de l’activité enregistrée cette année.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Michel Bourdoncle, fondateur et directeur de Pharmmatt, commercialise une gamme de cinquante produits d’hygiène. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco