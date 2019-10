Toulouse. L’incubateur Première Brique lance un appel à projets

Première Brique, l’incubateur d’innovations sociales métropolitain, co-porté par Toulouse Métropole et France Active-MPA Occitanie, lance son appel à projets annuel afin de recruter sa cinquième promotion.

Il s’adresse aux personnes qui souhaitent se lancer dans un projet entrepreneurial, aux dirigeants d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui souhaitent étudier la faisabilité d’une nouvelle activité innovante ou encore à des salariés d’une grande entreprise qui cherchent à étudier la faisabilité d’une innovation sociale qui aboutirait à la création d’une nouvelle structure.

Le programme d’incubation offre un accompagnement et une pédagogie adaptés aux spécificités de l’entrepreneuriat social. Cette année, les thématiques des projets attendus sont autour de l’économie circulaire, l’alimentation durable et responsable, l’agriculture urbaine, et l’entreprise comme outil d’inclusion.

Les candidats ont jusqu’au 3 novembre minuit pour postuler. Une réunion d’information collective est organisée le 22 octobre à 18 heures aux Imaginations Fertiles, 24 bis rue Maurice Sarraut à Toulouse.