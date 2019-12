L’interview décalée de… Selim Jaouadi, New School Tacos

La première chose que vous faites en vous levant.

Je bois mon premier café de la journée. Indispensable pour affronter la charge de travail qui m’attend.

Le métier que vous auriez aimé exercer.

Footballeur professionnel. J’ai failli percer… Quel plaisir de se dire qu’on est payé pour suivre sa passion.

Le métier que vous n’auriez pas pu exercer.

Travailler à l’usine. Mon père l’a fait, mes grands-pères aussi. Ce sont des métiers physiques, répétitifs. Je ne voulais pas avoir à le subir également.



Le rêve qu’il vous reste à accomplir.

Un vrai tour du monde, un road trip dans une centaine de pays. J’ai déjà eu l’occasion de vivre en Australie et en Chine, mais je rêve de partir un an, avec un simple sac sur le dos. J’espère avoir cette opportunité prochainement.

Si vous étiez un footballeur.

“Zizou”, évidemment. Zidane, c’est la classe, le geste juste, l’élégance. Il était un grand joueur et démontre qu’il en est de même en tant qu’entraîneur.

Le sport, pour vous, c’est…

Avant tout un équilibre personnel. Quand je ne peux pas aller à la salle ou jouer au foot avec mes amis, je ressens un manque, je suis malheureux.

Le lieu qui vous fait rêver.

La Route 66 aux États-Unis. Je prévois d’y aller dans moins d’un an et de la parcourir “à l’américaine” : en pick-up, en s’arrêtant manger dans les diners et en dormant dans les motels.



Votre devise.

Toujours être honnête si l’on veut être respecté. C’est en suivant ces principes que j’ai connu mes plus grandes réussites personnelles et professionnelles.

La dernière chose que vous faites avant de vous coucher.

Je prends un peu de temps pour moi, pour me détendre.

Crédits photo : Hélène Ressayres - ToulÉco