L’interview off de : James Colomina

Perchées à Toulouse sur le toit de son atelier ou dans une arche du Pont-Neuf, ses oeuvres ont investi l’espace public sans demander la permission. James Colomina répond aux questions décalées de l’interview off.

Quelle est la première chose que vous faites en vous levant ?

Je bois de l’eau, je checke un peu ma journée en regardant mon téléphone, mes mails, les réseaux sociaux… Je suis assez addict. Je note aussi au réveil les idées de sculptures que j’ai eues pendant la nuit pour ne pas les oublier.

Qu’emmèneriez-vous sur une île déserte ?

Je n’ai pas envie de finir comme Tom Hanks, dans le film Seul au monde. J’emmènerais ma femme et mes enfants, on aurait une île à nous, on verrait ensemble ce que l’on peut faire.

À quelle époque auriez-vous aimé vivre ?

Je ne suis pas nostalgique et le futur me fait un peu flipper avec tout ce qui passe au niveau environnemental. Ma vie de maintenant me va bien.

Quel est votre livre de chevet ?

Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Très poétique, j’adore.

Et si vous étiez une femme ?

Simone Veil, pour son engagement pour les femmes.

De quel sculpteur auriez-vous aimé être la muse ?

De l’artiste italien Maurizio Cattelan, connu notamment pour cette oeuvre montrant une effigie du pape Jean-Paul II, terrassée par une météorite. J’aime son approche un peu choc. Je serais curieux de savoir comment il me représenterait.

Qu’y a-t-il de gauche en vous ?

Je suis sensible aux problématiques sociales. Cela se ressent dans certaines de mes sculptures qui interrogent la société de consommation ou la question des minorités, montrées du doigt. C’est le sujet central de ma dernière oeuvre, Le migrant, qui représente un enfant de 6 ans, gisant au sol et recouvert d’un drap. Elle met en évidence le dénuement des migrants face à notre société d’abondance. Sur le corps est posé un bateau en papier. Quand il part avec ses parents pour trouver une vie meilleure, l’enfant ne doit pas voir plus loin que le bateau dans lequel il va monter. Il a du mal à s’imaginer ailleurs. Tous les migrants ne meurent pas en Méditerranée mais malheureusement celui-ci renvoie à une réalité. L’oeuvre ne se résume pas à ce gisant. Pour moi il s’agit aussi de le mettre en scène, de créer un contraste avec les lieux symboliques où je peux l’installer comme à Paris, place Vendôme, sur les Champs-Élysées ou place de la République. Cela rendait les passants mal à l’aise mais c’était le but : créer un choc visuel. Dans chacun de ces endroits, comme peuvent l’être les migrants, j’ai été repoussé. On m’a demandé de partir.

Et de droite ?

J’aime les projets, l’idée d’entreprendre, de prendre des risques. J’ai eu mon propre cabinet de prothésiste-dentaire que j’ai revendu quand j’ai commencé à pouvoir vivre de mes œuvres.

Qu’est-ce qui vous a mis mal à l’aise dernièrement ?

Une vidéo tournée en Asie qui montrait une rivière descendant d’une montagne, remplie de détritus. On ne voyait même plus l’eau. Des familles la regardaient couler sans rien pouvoir faire.

Quel rêve vous reste-t-il à accomplir ?

J’aimerais continuer à installer mes sculptures un peu partout, à les faire vivre et à m’exprimer à travers elles.

Et Dieu dans tout ça ?

Je n’ai pas de dieu.

Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher ?

Je prépare ma journée du lendemain.

Propos recueillis par Johanna Decorse

Photo : Rémy Gabalda