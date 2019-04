L’interview off de : Vincent Clerc

Désormais, l’ancien ailier qui a réalisé l’essentiel de sa carrière à Toulouse (2002-2016) court après de nouveaux titres dans le monde de l’entreprise. Il a récemment rejoint Team One. Son challenge en tant que directeur associé de l’agence de communication sportive est de développer l’événementiel.

Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ?

Je vais voir si mes enfants, un garçon de 2 ans et une fille de 8 ans, dorment bien. Ensuite, je vais me doucher.

Qu’emmèneriez-vous sur une île déserte ?

Probablement un briquet. Avec du feu, on peut se débrouiller.

Qu’y a-t-il de gauche en vous ?

Ma profonde empathie pour les gens, je pense, que je tiens de ma mère, ancienne assistante sociale. J’aime aller vers eux, j’aime pouvoir les aider. Parrain d’une association qui aide des enfants malades, je suis très investi. J’offre aussi des maillots à l’occasion de manifestations ponctuelles.

Et de droite ?

Mon raffut. Quand je jouais au rugby, j’aimais bien jouer à droite. C’était mon aile de prédilection.

Si vous n’aviez pas été rugbyman professionnel, quel métier auriez-vous aimé exercer ?

J’avais commencé des études de kiné. À l’origine, je me voyais entrer dans le monde du sport par ce biais-là et non pas par la voie du professionnalisme.

Vous êtes le meilleur marqueur du Top 14, quel essai vous reste-t-il à marquer ?

Retrouver la même passion, la même adrénaline que sur un terrain. J’ai été un privilégié durant dix-sept ans. Cependant, maintenant, il n’y aura plus de surprise. C’est à moi de construire les choses, autrement, et c’est en cours. La société Team One, même si elle a dix ans d’existence, est une réalité. Je souhaite m’épanouir avec elle.

Quel (autre) sport pratiquez-vous ?

J’aime toucher à tous les sports. Mais je manque de temps. Pour l’instant, je cours beaucoup et je vais me remettre au ski. Avec Grégory Lamboley (autre associé de Team One, NDLR), on joue au tennis et au paddle tennis.

Dans le business, qui incarne votre modèle ?

Elon Musk. Il innove, il prend des risques, se lance dans l’aventure, dans des projets. Il en veut toujours plus.

Quel type de manager voulez-vous être ?

Participatif. Il faut être un minium directif pour donner des lignes de conduite à ses employés, avoir une certaine maîtrise et être sûr de soi. Mais, il faut aussi s’enrichir des autres.

Quel est votre livre de chevet ?

Comme je viens de changer de vie, c’est un résumé de tous les types de management : sur l’autre, sur soi, la réussite, la remise en question.

La dernière fois que vous avez ri aux larmes ?

Hier, avec mon petit de 2 ans. Je suis partagé entre la colère, car il ne fait que des bêtises, et le rire. Il est super drôle.

Croyez-vous en Dieu ?

Non. Mais je crois en quelque chose qu’on ne connaît pas, qu’on ne maîtrise pas.

La dernière chose que vous faites avant de vous endormir ?

J’embrasse ma femme.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Photo Hélène Ressayres - ToulÉco