L’invité. Erik Orsenna

Erik Orsenna n’est pas seulement académicien ! L’auteur de La Fontaine, une école buissonnière, est aussi un penseur de la ville de demain. Il avait déjà résumé sa vision de la ville de demain dans un précis publié en 2013, Sur la route de la bonne ville, à l’initiative du Conseil de stratégie urbaine de GDF Suez, dont il était alors le porte-parole.

Lors d’une discussion avec Rémi Babinet, cofondateur et coprésident de l’agence BETC, il donnera sa vision sur la place de l’humain dans la ville du futur, vendredi 24 novembre à 14h, à la Faculté de médecine de Toulouse, lors du festival Futurapolis. Ce défenseur d’une ville économe, saine et en lien avec la nature est par ailleurs un grand amoureux des voyages. Pour écrire ses précis sur la mondialisation, il a parcouru le monde.

Avant cette vie de voyages, Erik Orsenna a d’abord été économiste. Eric Arnoult de son vrai nom a obtenu deux doctorats en économie en 1975 et 1976. Il a alors embrassé une carrière de chercheur et d’enseignant dans les domaines de la finance internationale et de l’économie de développement.

Plume de François Mitterand, Erik Orsenna a également épaulé le président en tant que conseiller culturel jusqu’en 1984. Il a, depuis, rejoint le Conseil d’Etat. Très proche d’Emmanuel Macron, qu’il a rencontré à l’époque de la Commission Attali, il a soutenu le candidat d’En Marche lors de la présidentielle.

